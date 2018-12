Horoskopi 2019. gadam: Svari

Svari: Kaut kas tevi neapmierinās vai pat satrauks, jau no gada sākuma nespēsi rast sev mieru. Svarīgi, lai šādā brīdī atrastos cilvēki, kas tevi saprot, uzklausa un atbalsta. Katrā ziņā mājās nesēdi un neļauj sliktam garastāvoklim pāraugt depresīvā noskaņojumā. Iespējams, radīsies jautājums, vai palikt uz dzīvi dzimtenē vai doties laimes meklējumos uz kādu citu valsti. Neesi pārsteidzīgs, nepieņem šādus lēmumus emociju iespaidā vai lai aizbēgtu no dzīves realitātes, jo to var nākties rūgti nožēlot. Centies atrast savu ceļu, attīsti intereses, ja nepieciešams, iegūsti citu izglītību. Gados vecākajiem zīmes pārstāvjiem klāsies vieglāk, kamēr jaunākie var padoties apkārtējo ietekmei.