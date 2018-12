Tramps Irākā paziņo par atteikšanos no "pasaules policista" lomas

Vizīti Irākā Tramps izmantoja, lai attaisnotu savu norobežošanos no starptautiskajām aliansēm un lēmumu izvest amerikāņu karavīrus no Sīrijas.

"Nav godīgi, ka visa nasta guļas uz mūsu pleciem," uzsvēra ASV prezidents. "Mēs vairs nevēlamies tikt izmantoti no to valstu puses, kas tikai mūs izmanto un izmanto mūsu lielisko armiju, lai sevi aizsargātu. Tās par to nemaksā, taču tām nāksies par to maksāt."