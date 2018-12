No amata gāzts Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Dukšinskis

Domes priekšsēdētājs pirmais vietnieks, mēra pienākumu izpildītājs Igors Prelatovs (MP) ierosinājumu atbrīvot Dukšinski pamatoja ar LP pārstāvja iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no budžeta komisijas. Turklāt gada beigās pilsētā neesot skaidrības par ielu ikdienas uzturēšanu no 2019.gada, saistībā ar kuru Dukšinskis esot pieņēmis vienpersoniskus lēmumus.

Dukšinskis noraidīja kolēģa izteiktos pārmetumus. Viņš pauda pārliecību, ka darbam budžeta izstrādes darba grupā var norīkot tikai domes darbiniekus, bet deputāti tās sēdes var apmeklēt pēc pašu iniciatīvas, tāpēc arī sagatavojis iesniegumu par izstāšanos no komisijas. Arī pārējos Prelatova un deputāta Andreja Elksniņa (S) pārmetumus Dukšinskis sauca par nepamatotiem.

Diskutējot par lēmumprojektu, Prelatovs neatbildēja uz Latgales partijas deputāta Aivars Broka jautājumu, kuru no amata plānots atcelt nākamo un ko varētu iecelt Dukšinska vietā.

Dukšinska atbrīvošanu no amata atbalstīja klātesošie "Mūsu partijas" un "Saskaņas" deputāti, bet Latgales partijas kolēģi balsoja "pret".

Kopš novembra, kad no amata gāzts Daugavpils mērs Eigims, par viņa pienākumu izpildītāju iecelts Prelatovs, kurš ikdienā pilda domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka funkcijas. Bez viņa Daugavpils mēram bija vēl divi vietnieki - Dukšinskis un Aivars Zdanovskis (MP).

Jau ziņots, ka KNAB 18.decembrī aizturēja bijušo Daugavpils mēru Eigimu lietā par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu, bet drīz pēc tam viņš tika atbrīvots. KNAB informēja, ka septembrī tas sācis kriminālprocesu par to, ka Daugavpils domes amatpersona pieprasījusi kukuli 10 000 eiro apmērā no fiziskas personas saistībā ar Daugavpils domes veiktajām iepirkumu procedūrām būvniecības jomā. Tika ziņots par kopumā divām aizturētajām personām. Tāpat KNAB veica procesuālās darbības Daugavpils domē.

Kā ziņots, Daugavpils dome aptuveni mēnesi strādā "bezkoalīcijas stāvoklī" - "Mūsu partijas" saraksta līderis Eigims ir gāzts no mēra amata, par domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju iecelts Prelatovs, taču viņam nav skaidra divu pārējo partiju - LP un "Saskaņas" - atbalsta.

Daugavpils pilsētas domē ir pārstāvētas trīs partijas, no kurām LP ir seši deputāti, "Saskaņai" - pieci, bet no MP bija ievēlēti četri deputāti, taču būtībā kā vienots spēks strādā tikai trīs, no kuriem Eigims pašlaik ir aizturēts un viņa turpmākās iespējas piedalīties pašvaldības darbā ir neskaidras. Pirmo koalīciju pēc pašvaldību vēlēšanām veidoja "Saskaņa" un MP Andreja Elksniņa (S) vadībā, taču drīz MP Elksniņu gāza un izveidoja koalīciju ar LP. Arī Eigima vadītajai koalīcijai nebija ilgs mūžs un šoruden tā izjuka. Par jaunas koalīcijas izveidi oficiālas vienošanās vēl nav, bet "Saskaņas" vietējais līderis Elksniņš jau kādu laiku aģitē par ārkārtas vēlēšanu sarīkošanu.