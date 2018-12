Orbāns tiek kritizēts par Imres Naģa statujas pārvietošanu

Pēc varas iestāžu rīkojuma Naģa bronzas statuja piektdienas rītā tika pārvietota no Mocekļu laukuma Ungārijas parlamenta ēkas tuvumā šī laukuma renovācijas ietvaros. Varas iestādes paziņoja, ka arī Naģa statuja tiks renovēta un no nākamā gada atradīsies citā laukumā nepilna kilometra attālumā no līdzšinējās atrašanās vietas.