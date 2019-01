Kas notika Magņitogorskā? Fakti, versijas un teorijas

Kā ziņo Krievijas mediji, sprādzienā tika pilnībā sagrauti 48 dzīvokļi, kuros kopumā dzīvoja 120 cilvēki. Sprādziena laiks - 6:00 no rīta pēc vietējā laika, kā arī fakts, ka tas notika brīvdienas - 31. decembra - rītā, nozīmē, ka vairākums iedzīvotāju tobrīd atradās mājās.

Pēc 2. janvāra pēcpusdienā oficiāli pieejamās informācijas no drupām izceltas 19 bojāgājušo mirstīgās atliekas. Vēl 20 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts.

Tūlīt pēc sprādziena reģionā tika izsludināta ārkārtas situācija. Jau 31. decembra priekšpusdienā Magņitogorskā ieradās Krievijas veselības aizsardzības ministre Veronika Skvorcova, savukārt pēcpusdienā uz Magņitogorsku no Soču rezidences atlidoja arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš ieradās katastrofas vietā, kā arī apmeklēja cietušos vietējā slimnīcā.

1. janvāra pēcpusdienā Krievijas mediji publicēja video , kā no gruvešiem tiek izcelts izdzīvojis 11 mēnešus vecs zīdainis, kurš ar traumām un apsaldējumiem nogādāts slimnīcā Maskavā.

Dienu pēc sprādziena parādījās ieraksts no novērošanas kameras, kura it kā atradusies ēkas pirmajā stāvā esošajā birojā blakus sabrukušajai sekcijai, ziņo interneta medijs 74.ru

Tajā redzams, ka sprādziena vilnis nāk no sāniem, nevis no trešā stāva, kur it kā notika gāzes eksplozija. Oficiāla apstiprinājuma šā ieraksta autentiskumam nav.