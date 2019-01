Trešdienas vakarā braukšanas apstākļi apgrūtināti visā Latvijā

Braukšanas apstākļi ir apmierinoši vienīgi pa Pleskavas šoseju no Rīgas robežas līdz Vangažiem, pa Valmieras šoseju no Stalbes līdz Strenčiem, pa autoceļu Tīnūži-Koknese no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam, pa Daugavpils šoseju no Ogres līdz Lielvārdei, pa Daugavpils šoseju no Krāslavas līdz Baltkrievijas robežai, kā arī pa Bauskas šoseju no Iecavas līdz Lietuvas robežai.