TVNET tests: Hyundai i20 un i20 Active Cross

Būsim godīgi - vizuāli Hyundai i20 nekas nekaitēja arī pirms šīgada modernizācijas. 2014. gada lēciens no vecās ēras apaļumiem uz spraigu, stūrainu virsbūvi pārsteidza nesagatavotus vairumu konkurentu. Hyundai i20 ar nelieliem kosmētiskiem uzlabojumiem mierīgi varētu "airēt" tādā pašā garā vēl gadus divus vai pat trīs. Galu galā uz i20 Coupe bāzes tika uzbūvēts pat Hyundai komandas WRC rallija kaujas vāģis. Diemžēl ielas i20 tehniski vairs nebija tik pašpietiekams. Kam šodien, atvainojos, vairs iesmērēsi jaunu automašīnu ar četrpakāpju (!) "automātu" un audioiekārtu, kas nesaprotas ar jaunākajiem viedtālruņiem? Tā nu visi nepieciešamie atjauninājumi tika sapakoti vienā komplektā un izsniegti Hyundai dīleriem modernizētā i20 modelī, ko pats ražotājs raksturo ar "možu raksturu un valdzinošu izskatu".

2018. gada Hyundai i20 ir vispusīgi modernizēts iepriekšējās paaudzes modelis, tāpēc saglabājis iepriekšējos izmērus un proporcijas - kuras, kā jau iepriekš minēts, pirms četriem gadiem tika izstrādātas ar krietnu laika rezervi. Nelielai retušai pakļauti vien miglas lukturi un radiatora reste, kura nu vairāk līdzinās patiešām jaunākajiem Hyundai modeļiem. No trim iespējamām i20 virsbūvēm Latvijā pieejamas divas - piecu durvju hečbeks un....vēl viens piecu durvju hečbeks, tikai ar 16 cm klīrensu parasto četrpadsmit vietā, papildus virsbūves uzlikām, gandrīz nepieklājīgi lieliem miglas lukturiem un nosaukumu Active Cross.

Līdztekus papildinātai virsbūves krāsu gammai Hyundai piedāvā individualizēt arī salonu, turklāt visai sportiskā stilā - ar zilas vai sarkanas krāsas nošuvēm. Tas maksā vien 295 eiro un teicami atdzīvina tumšo kabīni. Nākamais jauninājums ir Hyundai SmartSense, vadītāja asistentu kopums, kas visdrīzāk nepieciešams, lai Rietumeiropā panāktu zemāku apdrošināšanas klasi, taču noteikti var izglābt no nepatikšanām aizsapņojušos vai nemākulīgu vadītāju. Iespēju novērsties no ceļa netieši palielina jaunā Tech pakotne, ko i20 var uzskatīt par must-have, jo tās kodols ir 7 collu ekrāns ar atpakaļskata kamera attēlu, Bluetooth savienojumu, Apple CarPlay un Android Auto preinstalāciju. Tas viss maksā tikai 375 eiro, un momentāni padara jebkuru i20 par up-to-date mazauto. Taču tiem jaunā i20 pircējiem, kas nolēmuši ne tikai izvairīties no trolejbusiem un straumēt Spotify, labākās ziņas tikai vēl priekšā.