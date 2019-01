Par šaudīšanos ar pneimatisko ieroci Liepājā četrām personām piespriež nosacītu sodu

Tajā norādīts, ka 2017.gada 18.novembrī laika posmā no plkst.20 līdz plkst.23.40 personas grupā, lietojot alkoholiskos dzērienus, pārvietojās ar automašīnu pa Liepāju, traucējot sabiedrisko kārtību, cilvēku mieru, uzņēmumu darbību, bojājot mantu, kā arī nodarot miesas bojājumus cilvēkiem.

Jau vēstīts, ka 2017.gada 18.novembrī Liepājā braucošam pilsētas sabiedriskajam autobusam "Solaris", iespējams, ar gaisa pistolei līdzīgu priekšmetu tika iešauts pa kreisās puses loga stiklu, to bojājot, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.. Tai pat dienā uz kādu vīrieti no braucošas automašīnas "BMW" ar pneimatisko ieroci tika raidīti četri šāvieni. Tāpat no tādas pašas automašīnas tika mests ar pudeli un arī raidīti šāvieni ar pneimatisko ieroci pa automašīnu, ko vadīja 1974.gadā dzimis vīrietis. Viņam konflikta laikā nodarīti miesas bojājumi.