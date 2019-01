Cilvēktirdzniecības upure: Izvarošana nebija briesmīgākais, ko piedzīvoju

"Tā kā es par seksu neko nezināju, man lika skatīties pornofilmas. Tādu bija ļoti daudz. Priekšnieks teica: apsēdies, mācies, darbā dari to pašu," stāsta Kelisa.

"Pieaugušā vecumā prātoju, diez ko padomāja pārdevēja, redzot, ka divi pieauguši vīrieši izvēlas veļu un drēbes nepilngadīgai meitenei. Vai saprata, ka kaut kas nav lāgā? Vai saprata, bet nezināja, ko darīt? Varbūt tāpat kā daudzi citi nodomāja, ka es pati to gribu?"

"Nepilngadīgo gadījumā ir runa par tā saucamo ierobežoto spriestspēju," norāda policijas pārstāvis Ardo Ranne. "Bieži vien viņi nāk no grūtiem socioekonomiskajiem apstākļiem, raugās uz to kā vienkāršu peļņas veidu. Taču viņi nespēj paraudzīties uz to tālākā perspektīvā - ko tas patiesībā nozīmē."