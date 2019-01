Par laupīšanu Talsu autoostā aizturēti divi vīrieši

Veicot sākotnējās izmeklēšanas darbības, tika iegūta informācija par divām personām, kuras, iespējams, paveikušas šo laupīšanu, no kurām viena atpazīta kā 1983.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Turpinot izmeklēšanu, noskaidrota arī otra persona, kura pēc notikušā iekāpusi taksometrā un aizbraukusi no Talsu autoostas - kāds 1982.gadā dzimis vīrietis, kurš arī iepriekš nonācis likumsargu redzeslokā.

Noskaidrots, ka liktenīgajā dienā vīrietis izkāpis no autobusa un Talsu autoostā gaidījis radinieku, kurš viņu aizvestu mājup. Pēc viņa sacītā, kamēr viņš gaidījis radinieku, pie viņa piegāja divi vīrieši, sākumā izturoties laipni un apsveicot Ziemassvētkos. Viens no vīriešiem mēģināja tirgot drēbes, taču otrs visu notiekošo vērojis no malas. Kungs teica, ka viņam drēbes nav nepieciešamas, pēc kā vīrietis sacījis, lai iedod naudu degvielai. Kungs no kabatas izvilcis ārā sīknaudu, taču vīrietis paskatījies un atteicis, ka tas ir pārāk maz un uzstājīgi teicis, lai parāda, vai citās kabatās nav nauda.

Policijā skaidroja, ka cietušais virzīts prom no vietas, kur ir apgaismojums un cilvēki, savukārt otrs vīrietis to visu vērojis no malas. Kungam kabatā iezvanījās telefons, taču vīrietis to izrāvis no kabatas un aizsviedis prom, bet ar otru roku no cietušā otras kabatas izvilka 150 eiro un invaliditātes apliecību. Kungs, saprotot, ka ir aplaupīts, kliedzis, lai vīrietis atdod viņa naudu, taču vīrietis aizskrējis taksometra virzienā.