Saule pirms sava gala pārvērtīsies par mirdzošu kristāla lodi

Astronomi izpētīja vairāk nekā 15 tūkstošus balto punduru, kas atrodas Piena Ceļa galaktikā un secināja, ka mirstošas zvaigznes vienkārši neizzūd no eksistences, vispirms tās pārvēršas par mirdzoša kristāla lodēm.

Pētījumā astronomi izmantoja slaveno Gajas satelītu, lai izanalizētu 15 tūkstošu zināmāko balto punduru krāsu un spožumu. Noskaidrojās, ka vairumam zvaigžņu bija kopīga krāsa un mirdzums neatkarīgi no to lieluma vai vecuma.

Šo zvaigžņu vienotais izskats liecināja, ka visi baltie punduri ir sasnieguši kādu noteiktu posmu savā attīstībā, kas var ilgt miljardiem gadu. Izmantojot zvaigžņu evolūcijas modeļus, zinātnieki noskaidroja, ka visas šīs zvaigznes ir sasniegušas posmu, kad no to kodoliem lielos daudzumos atbrīvojas latentās gāzes, palēninot to atdzišanu. Kad baltais punduris ir pietiekami atdzisis, tā kodols sāk sacietēt. Citiem vārdiem sakot, zvaigzne pārvēršas par kristālu.