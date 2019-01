Jautājums par to vai Katara atbalsta terorismu vairs nav starp galvenajiem mediju virsrakstiem. To ir aizstājis jautājums, kas skar vienu no embargo ieviesējām - Saūda Arābiju, kas uzmanības centrā nonāca pēc žurnālista Džamala Hašogi nogalināšanas Saūda Arābijas konsulātā Stambulā pagājušajā gadā.