No Ekvadoras sūtītā kokaīna krava, visticamāk, nebija paredzēta Latvijas tirgum

8.janvārī VP sadarbībā ar ASV Narkotiku apkarošanas administrāciju, Ekvadoras policiju un VP pretterorisma vienību "Omega" Kokneses novadā uzgāja kravu ar 42 kartona kastēm, kas visticamāk sūtītas no Ekvadoras. Kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logo - "TNT", "Badboys", "Gold" un ar delfīna attēlu.

VP publicētajos fotoattēlos redzams, ka kokaīns atrasts kādā kokapstrādes uzņēmumā. No attēliem noprotams, ka narkotiskā viela atradusies gan banānu kastēs, gan kastēs ar būvniecības preču tirdzniecības uzņēmuma "K Senukai" logo.

Lai arī galīgā ekspertīze vēl turpinās, daļā no izņemtajām briketēm konstatēts kokaīns, kura īpatsvars ir 80%, kas, pēc Grišina teiktā, ir ļoti augsts rādītājs. Vienā briketē bija 1000 grami vielas. Grišins pastāstīja, ka vairumtirdzniecības cena par kilogramu kokaīna ir 30 000 eiro, līdz ar to kopumā kravas vērtība varētu būt aptuveni 65 miljoni eiro. Pavairojot kokaīnu mazumtirdzniecībā, cena vairākkārt palielinās, līdz ar to mazumtirdzniecībā šādas kravas cena varētu "tuvoties miljardam" eiro, sacīja Grišins.