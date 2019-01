"Mūsu bērniem būs jāmirst Latvijas dēļ?" "Fox News" komentētājs par ASV lomu NATO

"Jūs sakāt, ka Amerikas labākajās interesēs ir sākt kodolkaru, lai aizstāvētu Latviju?" jautā Karlsons. "Mums nāktos to darīt."

"Amerikas labākajās interesēs ir aizsargāt citas valstis visapkārt pasaulei, kuras cenšas kļūt par demokrātijām, kuras cenšas veicināt brīvību un indivīdu tiesības, kuras cenšas aizsargāt cilvēktiesības, un vissvarīgāk - kuras cenšas aizsargāt tiesiskumu. Latvija un pārējās Baltijas valstis ir pievienojušās NATO un to veiksmīgi dara," atbildēja Tafuri.

Tafuri turpināja skaidrot, ka, raugoties no vēsturiskās perspektīvas, ja Latvija zaudētu brīvību agresīvu Krievijas darbību rezultātā, tad tai sekotu vēl daudzas citas valstis. "Galu galā tas mūs vienalga skars," norāda Tafuri.

Pret "Fox News" draudzīgi noskaņotais ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt paudis neapmierinātību ar to, ka ASV ieguldot NATO pārāk lielus līdzekļus un apsūdzējis pārējās dalībvalstis ASV izmantošanā. Tomēr NATO "kopējais katls" ir neliels un par aliansē ieguldītajiem līdzekļiem uzskata katras dalībvalsts aizsardzības budžetu.

Kā šonedēļ ziņo "The New York Times", vairākas augsta ranga ASV amatpersonas atzinušas, ka Tramps 2018.gadā vairākās privātās sarunās izteicies, ka vēloties ASV izstāšanos no NATO.