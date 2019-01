Trampa un Putina privātā tikšanās: ASV Senāta demokrāti grib iztaujāt tulkus

"Ņemot vērā slepenības līmeni ap Jūsu kontaktiem ar Krievijas līderi, mēs uzstājam uz to, lai tiktu nodrošināts, ka šie tulki - un jo īpaši cilvēks, kas tulkoja Jūsu tikšanos ar prezidentu Putinu Helsinkos - nekavējoties būtu pieejami intervijām atbilstošajās Kongresa komitejās," vēstulē norādīja senatori.

Laikraksts "The Washington Post" pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Tramps slēpis detaļas par sarunām ar Putinu pat no savas administrācijas amatpersonām, bet vienā gadījumā konfiscējis tulka piezīmes un licis viņam nevienam neizpaust šīs tikšanās saturu.

Laikraksts "The New York Times" aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka pēc tam, kad Tramps 2017.gadā negaidīti no amata atbrīvojis Federālā Izmeklēšanas biroja direktoru Džeimsu Komiju, tiesībsargājošo struktūru amatpersonas bijušas tik ļoti satrauktas, ka tikusi uzsākta pārbaude, vai Tramps gadījumā Krievijas labā slepus neīsteno pret Ameriku vērstus plānus.