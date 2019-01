Rīga pretendē uz Eiropas labākā tūrisma galamērķa titulu 2019. gadā

Latvijas galvaspilsēta Rīga ir izvirzīta prestižajam Eiropas labākā tūrisma galamērķa jeb “European Best Destination” titulam 2019. gadā. Pērn balsojumā Rīga iekļuva Eiropas labāko tūrisma galamērķu pieciniekā, saņemot ievērojamu atbalstu gan no vietējiem iedzīvotājiem, gan no balsotājiem ārvalstīs.