Lielformāta māksla - šī gada interjera odziņa

Vannas istabās joprojām saglabājās melnā krāsa, savukārt koka detaļās vērojama pakāpeniska pāreja no skandināviski gaišā uz amerikāniski tumšo. Mēbeļu modē paliek "less is more" jeb “jo mazāk, jo labāk”. Multifunkcionālas, pēc pasūtījuma piemērotas, precīzi vajadzīgajai vietai izvēlētas mēbeles. Ģeometriskas formas metāli, melnināts hroms un misiņš neierastās mākslinieciskās formās. Kapars paliek 2018.gadā.