Laiž klajā arheologa Artūra Tomsona grāmatu par senajiem zobeniem

Grāmata veltīta vienam no spilgtākajiem un interesantākajiem arheoloģisko senlietu veidiem – zobeniem. Atšķirībā no citām Eiropas valstīm, Latvijā par šo senlietu kategoriju apkopojoša pētījuma līdz šim nav bijis. Tas sastāv no četrām nodaļām, plaša pētījumu vēstures apskata, kopsavilkuma angļu valodā. Izdevumā ir arī bagātīgs vizuālais materiāls.