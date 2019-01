Lietuviešu dizainere piedāvā saistoši apgūt Mendeļejeva tabulu

"Produktu dizainera mērķis ir diagnosticēt problēmu un palīdzēt to izārstēt. Studējot ievēroju, ka ar izglītību saistītu dizaina iniciatīvu nav daudz. Nodomāju, ka vizualizējot spēšu iedziļināties vienā no sarežģītākajām nozarēm un pasniegt to jaunā veidā. Šķiet, ķīmija ir vissarežģītākā joma, kādu vien būtu varējusi izvēlēties," viņa stāstījusi.