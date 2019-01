Pavisam nopietni par smiekliem un humoru

Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc cilvēki mēdz smieties, un daudzi no tiem nav tāpēc, ka kāds apzināti joko. Smiekli ir viens no galvenajiem komunikācijas veidiem; mēs 30 reizes vairāk smejamies, kad esam kopā ar citiem, nekā vienatnē, Izdevumā "BBC" raksta profesore Sofija Skota.