Bordāns TM pakļautības iestāžu vadītājiem sola atbalstu prioritāšu īstenošanā

Dārzniece skaidroja, ka ministrs ar iestāžu vadītājiem pārrunājis aktualitātes to atbildības jomās. Bordāns uzsvēris, ka nozīmīgu lomu iestāžu darbā nosaka rūpīga prioritāšu izvērtēšana un konkrētās jomas stratēģisks redzējums. "Esmu gatavs aktīvi sadarboties un sniegt atbalstu katras iestādes prioritāšu īstenošanā. Mūsu mērķis ir kopīgā un saskaņotā darbā stiprināt tiesiskumu, caurspīdīgumu visos procesos, turpināt tieslietu sistēmas modernizēšanu, efektivizēšanu un nodrošināt tās pieejamību sabiedrībai," uzsvēra ministrs.

Savukārt kā vienu no būtiskiem uzdevumiem tieslietu ministrs atzīmēja sabiedrības informētības veicināšanu un interešu ievērošanu, uzsverot VSIA "Latvijas Vēstnesis" lomu Nacionālās drošības koncepcijas kontekstā.

Turpinot pārrunāt būtiskākās izmaiņas sistēmā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis vērsa tieslietu ministra uzmanību uz nozīmīgiem jaunievedumiem gan uzturlīdzekļu piedziņas procesā, gan uzturlīdzekļu nodrošināšanā, gan to saņēmēju loka paplašināšanā. Ministrs tika informēts par veiktajiem pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai, kā arī par regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjomu un tā pieaugumu. Cita starpā direktors uzsvēra vienu no parādniekus ietekmējošiem ierobežojumiem - kriminālatbildību, kas paredzēta par personas izvairīšanos no bērnu uzturēšanas un apgādāšanas pienākuma. Šobrīd, pirmo reizi, pēc kriminālizmeklēšanas un kriminālvajāšanas pabeigšanas, šāda veida lieta ir jau nosūtīta izskatīšanai tiesā, uzsvēra Līcītis.