Turcija nepilda vienošanos par migrantu neieplūdināšanu Eiropas Savienībā

Eiropas Komisijas iekšējā ziņojumā, kas nonācis laikraksta „Welt am Sonntag” rīcībā, norādīts, ka pērn Eiropas Savienībā no Turcijas iekļuvuši 50 789 migranti, kamēr 2017.gadā – 41 720. Kopumā tas ir pieaugums par 22%, vēstīts Briselē sagatavotajā ziņojumā. Lielākoties tie ir migranti no Turcijas, Sīrijas, Irākas un Afganistānas.