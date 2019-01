Raidījums: Par seksuālo izmantošanu pērn aizturētais priesteris Zeiļa turpina darbu baznīcā un pieņem grēksūdzes

Jau vēstīts, ka pagājušā gada augustā Valsts policijas Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa saņēma informāciju no kādas nevalstiskās organizācijas par to, ka trīs vīrieši, iespējams, iesaistīti kāda vīrieša seksuālā izmantošanā. Cietušajam ir garīgās attīstības traucējumi. Trijotne tika aizturēta 29.augustā Rīgā un Rēzeknē.

Valsts policija iepriekš paziņoja, ka garīgās konfesijas pārstāvis tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem. Tāpat viņam tiek inkriminēta seksuālā vardarbība.

Otra lietā iesaistītā persona tiek turēta aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, un par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Par to var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem. Trešais lietā iesaistītais tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.