"Es esmu krievs, un tā Latvija man nav vajadzīga." Kāpēc cilvēki no Latvijas izvēlas karot okupantu armijā?

Nesen noskaidrojās, ka Krievijas agresīvajā karā pret Ukrainu piedalās arī vairāki cilvēki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Daži no viņiem par šo jautājumu ir gatavi runāt publiski. Viņi stāsta par lielajiem zaudējumiem, ko karā cietušas viņu vienības, Krievijas pilsonību, ko cer saņemt liela daļa algotņu, un citām lietām. Divi no šiem cilvēkiem ir no Latvijas.