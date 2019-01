Vientulībā mirusi pasaulē vientuļākā pīle Trevors

Trevors bija plaši pazīstams ar to, ka bija mazās Niue salas (uz salas mīt vien 1600 cilvēku) vienīgā pīle. Trevors tika atrasts miris kādā ceļmalas peļķē; nāve iestājusies pēc tam, kad nabaga pīlei uzbrucis suns, vēsta pīlei tuvu stāvošas personas.

Pasaules slavu Trevors ieguva 2018. gadā, kad Jaunzēlandes izdevuma “The New Zealand Herald” redaktors, ciemojoties uz salas, nejauši satika viņu. Ļaudis stāsta, ka Trevors uz salas ieradies pēkšņi – vētras laikā. Šķiet, spēcīgie vēji bija viņu nošķīruši no ģimenes, tomēr nav zināms, vai viņš nāk no Jaunzēlandes vai citas salas.