Ukraina saņēmusi "Kremļa poti": kas gaidāms tālāk?

Vai tā tomēr nav zināma paranoja no Krievijas puses? Diez vai NATO plānos ietilpst uzbrukums Krievijai.

Šeit jāpiemin jau daudzreiz piesauktās formācijas Krievijas varas struktūrās - tā dēvētie "Kremļa torņi". Ir čekistu tornis, militāristu tornis, ekonomistu tornis, naftinieku tornis - tie dažādā veidā ir savstarpēji saistīti. Tā nav paranoja - katra torņa uzvedību nosaka tajā ietilpstošo izglītība, pieredze, domāšanas veids un intereses. Šobrīd, acīmredzot, viens no ietekmīgākajiem ir militāristu tornis, kurš apgalvo, ka kāds no ārpasaules vēlas iegūt Krievijas resursus. Lai tos aizstāvētu, iedomātais pretinieks ir jāatbīda pēc iespējas tālāk no valsts robežām - tas dos laiku sagatavoties atbildes reakcijai.