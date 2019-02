Viņai aizrādīja par zīdaiņu barošanu publiskā baseinā. Viņa tapa par Instagram zīdītājmammu!

Vairakkārt esam rakstījuši par māmiņām, kas izlemj savu zīdaini barot publiskās vietās un nemaz par to nekautrējas - dažbrīd pat no malas varētu šķist, ka process tiek demonstrēts apzināti, alkstot papildus uzmanību. Lūk, kāda sieviete vārdā Dženifera Mankuso savus dvīņus baro ne vien publiski, bet to arī labprāt publicē savā Instagram kontā. Kā pati viņa uzsver, jā, viņai ir nepieciešama uzmanība, lai aktualizētu šo problēmu - publisko zīdaiņu barošanu.