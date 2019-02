“Brexit” sekas būs jūtamas daudzviet pasaulē: gandrīz divi miljoni cilvēku nonāks galējā nabadzībā

Ļoti smagi Lielbritānijas aiziešana no Eiropas skars attīstības valstis, kuras lielā mērā ir atkarīgas no tirdzniecības ar Lielbritāniju – no šīm valstīm lielākā cietēja varētu izrādīties Kambodža, liecina Vācijas Attīstības institūta (DIE) veiktā pētījuma rezultāti.