Atklāts dinozaurs ar iespaidīgu dzelkšņu “grebeni”

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Scientific Reports” , Argentīnas zinātnieku komanda pirmo reizi aprakstīja šo dinozauru un pievienoja to dinozauru ģimenes kokam.

Šis dinozaurs reiz bija ļoti liels zālēdājs un dzīvoja pirms aptuveni 140 miljoniem gadu. Kad tika atrasts šī dinozaura galvaskauss 2013. gadā, pētnieki zināja, ka tas nāk no zauropoda – garkaklainas, četrkāju dinozauru sugas, pie kuras ieder arī brontozauri un brahiozauri.

Pēc tam, kad tika atrasts arī dinozaura kakla kaula fragments, zinātnieki saprata, ka viņu rokās ir nonācis kaut kas īpašs. No šī mugurkaula fragmenta sniedzās ārā divi antenām līdzīgi, 60 centimetrus gari kauli. Atšķirībā no citiem zauropodiem, šim īpatnim šie izvirzījumi liecās uz priekšu nevis atpakaļ, kā arī uz katra mugurkaula skriemeļa bija viens dzelksnis. Daži no šiem dzelkšņiem bijuši pat 152 centimetrus gari, piešķirot dinozauram visai amizantu izskatu.