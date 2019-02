Aizdomas par krāpšanos ar invalīdu pārvadājumiem Rīgas mikroautobusos

"Nu, pirmām kārtām, man nebija iespējas un nebija pamata pētīt šīs proporcijas. Tas ko jūs man stāstiet par 4 vai 14 procentiem, to es dzirdu no jums. Droši vien tāda atšķirība var izraisīt ja ne jautājumus, tad vismaz pamatu to izpētīt. Bet godīgi pateikšu, nokomentēt patreiz, cik daudz invalīdus pārvadā viens vai otrs pārvadātājs, to es nevaru."