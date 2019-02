Reaģējot uz pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nepildīšanu, LIZDA izsver iespēju iziet ielās

Vanaga pastāstīja, ka vēl janvārī, saņemot pirmos signālos par to, ka nākamā gada budžetā varētu nebūt iekļauti papildu līdzekļi pedagogu darba samaksas celšanai, ko paredz iepriekš valdībā apstiprinātais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks, atsevišķi LIZDA padomes locekļi izteikuši ierosinājumu domāt par aktīvākām rīcībām, tostarp protesta akciju. Toreiz pieņemts lēmums sagaidīt jaunās valdības apstiprināšanu, lai saprastu, vai bažas apstiprināsies.

Kā ziņots, pedagogu atalgojuma pieaugumu plānots risināt 2020.gada budžetā, izriet no Kariņa iepriekš sacītā žurnālistiem. Saistībā ar agrāk Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, kas attiecas uz "vēl lielākiem algas paaugstinājumiem pedagogiem",- šis process attieksies uz 2020.gada budžetu, "kad sāksim veidot savu politiku, nevis tehniski pieņemt budžetu", skaidroja Kariņš.

Līdz ar to netiks īstenots iepriekš valdības apstiprinātais grafiks, kurš paredzēja pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, tostarp pirmsskolā un speciālajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 eiro 2019.gada septembrī bija plānots celt līdz 750 eiro, 2020.gada septembrī - līdz 790 eiro, 2021.gada septembrī - līdz 830 eiro un 2022.gada septembrī - līdz 900 eiro. Grafiks paredzēja arī augstskolu un koledžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes pakāpenisku palielināšanu no 2019. līdz 2022.gadam.