Kriminālvajāšanai nodod par cilvēku tirdzniecību aizdomās turētā priestera Zeiļa lietu

Neminot personu vārdus, VP pārstāve Simona Grāvīte informēja, ka VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret personām, izmantojot to bezpalīdzības stāvokli.

Izmeklēšanas laikā policija ieguva informāciju, ka šajā lietā ir divi cietušie - kāds bezpalīdzības stāvoklī esošs pilngadīgs vīrietis ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš tika pakļauts cilvēktirdzniecībai un seksuālai vardarbībai, kā arī vēl viens vīrietis, kurš cietis no seksuālās vardarbības un sākotnēji nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepilngadīgs, skaidroja Grāvīte.

Par aizdomās turētiem šajā kriminālprocesā atzīti trīs 60 līdz 73 gadus veci vīrieši. Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka viens ir garīgās konfesijas pārstāvis Zeiļs, otrs ir bezdarbnieks, bet trešais strādājoša persona. Portāls "Delfi" iepriekš vēstīja, ka viens no aizdomās turētajiem ir kāds bijušais sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāles darbinieks.

1955. un 1958.gadā dzimušie vīrieši tiek turēti aizdomās par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo. Tāpat 1955.gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēktirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Abiem inkriminētas vairākas epizodes ilgstošā no 2017. līdz 2018.gadam.