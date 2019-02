“Foruma LĪDERE” lektoru tikšanās: sapņi un kā nebaidīties tos sasniegt!

Infogram dibinātāja un grafiskā dizainere Alise Dīrika, runājot par savu pieredzes bagāžu, sevi noteikti asociē ar vārdu “jaunuzņēmums”. Viņa norādīja, ka pēdējā pusgada laikā sevi par visiem 100% saista ar datu vizualizāciju, digitālo produktu – tā ir Alises aizraušanās, kaislība. Savulaik Alise bija tā, kas ierosināja izveidot organizāciju Riga Tech Girls - organizēt konferences, kas raisītu informācijas tehnoloģiju (IT) nozares popularitāti sieviešu vidū, veicinātu sieviešu iesaisti IT un tehnoloģiju attīstībā. Runājot par to, kāpēc šāds projekts būtu nepieciešams, Alise saka tā: lai sievietes būtu ne tikai klikšķinātājas, bet, popularizējot IT nozari, iedvesmotu citas sievietes mainīt digitālo nākotni kopā.