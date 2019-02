Apmānīt karavīrus un likt nepakļauties pavēlēm – biedējoši viegli, secina eksperimentā

Šonedēļ, kamēr aizsardzības ministrs Artis Pabriks piedalījās drošības konferencē Minhenē, it kā no viņa e-pasta izsūtīti e-pasti par izdomātām ministra izklaidēm Vecrīgā. Starp serveriem, no kuriem e-pasti sūtīti, ir arī Krievijas adreses.