- Līdz 30 gadu vecumam uzskatīju, ka daru to tikai labsajūtas dēļ. Toties es nelietoju alkoholu. Pēc 30 gadu vecuma sasniegšanas sapratu, ka tā ir visas manas dzīves problēma. Es sāku ārstēties, biju metadona programmā četrus gadus. Tagad man ir 40. Pāri 40. Es saprotu, ka tagad vienkārši jāiemācās ar to dzīvot, jo bez tā dzīvot nesanāks.

- Jā, varu. Kad man vajadzēja braukt uz darbu, sapratu, ka nevaru to darīt, jo man nav pa rokai narkotiku. Es vienkārši nespētu to izdarīt. Tajā brīdī sapratu – jā, lieta ir nopietna.

Ziniet, es domāju, ka pēc gadiem desmit, divdesmit mūs izmirsim kā suga. Mūsu vairs nebūs. Es runāju par Latviju, Krievijā ir cita situācija, tur tas neizmirs nekad. Pie mums policija acīmredzot labi strādā. Mums nav heroīna, pie mums to nedabūt. Bet Krievijā tas pārdodas visur, [Krievijas] dienvidos to var nopirkt kā saulespuķu sēklas.

- Ir bail. Ziniet, narkomāni uz to saktās kā uz atbrīvošanu. Tev vairs nebūs jāmokās, jāmeklē. Ļoti grūta dzīve. Ienaidniekam nenovēlēsi. Daudzi narkomāni to dara speciāli.

- Grūti teikt, man ir daudz baiļu. Es negribu aiztikt savu ģimeni, tas ir svēts. Protams, par to es baidos visvairāk. No cietuma baidies, no parastām lietām. Baidies no tā, ka nedabūsi narkotikas un tev būs slikti. Šodien, rīt, parīt. Sliktāk un sliktāk, depresija, tā ir briesmīga lieta...