Heroīns prot gaidīt. Var atmest uz gadu, uz desmit. Bet kad pienāks brīdis, tu atkal paņemsi rokās šļirci. Grams heroīna Rīgā maksā 60 līdz 70 eiro, viena desmitā daļa grama - desmit eiro. “Narkotikas - tā ir prioritāte. Var nopirkt ēdienu, bet tu nevarēsi to ieēst, jo tev būs slikti.”

- Jā. Tās bija zādzības. Es saņēmu nosacītu sodu. Iznācis no tiesas zāles, es nodomāju, ka lieta kļūst nopietna. Nākamā kļūda un būs cietums. Es biju nopietni noskaņojies. Un kā jums šķiet? Es noturējos četrus mēnešus. Pēc četriem mēnešiem es atkal pamēģināju narkotikas.

- Jā, tā ir. Saka, ka makšķernieks makšķernieku jau pa gabalu pazīst. Tas redzams pēc žestiem, pēc kustībām. Kad tu 20 gadus esi tajā iekšā, to var redzēt ar neapbruņotu aci.

Saprotiet, ir cilvēki, kas to slēpj.

Jums liekas, kas tas ir laimīgs cilvēks. Tomēr ir daudz narkomānu, kurus var atpazīt. Viņš slikti izskatās, ir slikti ģērbies. Bet ir arī tādi narkomāni, kuriem ir nauda, tādi var būt jums ikdienā blakus un jūs nekad par to neuzzināsiet.

- Nē. Viss ir atkarīgs no narkotiku veida. Tehnoloģijas iet uz priekšu, parādās jauni preparāti. Piemēram, “zāli” es vispār par narkotikām neuzskatu. Es labāk vispār atļautu “zāli”, nevis alkoholu. Alkohola ietekmē cilvēki izraisa avārijas, izdara noziegumus, neko neapdomājot.

Cilvēki, kas smēķē zāli, ir vislabākie cilvēki. Rakstnieki, mākslinieki... Kāpēc izdarīja izvēli par labu alkoholam, nesaprotu. Bet ir arī smagās narkotikas, jā. Pašas smagākās – heroīns. Tas, kurš to reiz ir pamēģinājis, visticamāk, atcerēsies to visu savu dzīvi.

- Tā ir nodošanas sistēma – no dīlera līdz pircējam. Tā var būt dažāda – var būt gan no rokas rokā, bet var būt arī mīklu minēšana un slēpņi.

- Jā, bet Rīgā nav narkomānijas, policija to ir “nožņaugusi”. Tie [narkomāni], kas bija, ir metadona programmā. Es esmu bijis arī Krievijā, tur tas ir tik izplatīts, ka ar Rīgu ir smieklīgi salīdzināt. Var teikt, ka mums narkomānijas nav. Kādreiz bija – 1996.gadā... Tagad, viss.

- Zvanu citam dīlerim. Vai arī zvanu cilvēkiem, kuri paši lieto un izmantoju viņu sakarus. Tam var iztērēt daudz laika, bet tev tas ir vajadzīgs, tāpēc agri vai vēlu tu to atradīsi.

- Grams ir tik liela mērvienība, ka to pārdod pa desmitdaļām – tā maksā desmit eiro. Grams maksā 60 līdz 70 eiro.

- Sākumā tas tā nebija. Tomēr tagad es saprotu, ka visa mana dzīve griežas ap to, lai iegūtu narkotikas. Es esmu mēģinājis braukt uz ārzemēm, tur man izdodas par to aizmirst. To sauc par remisiju. Jauni cilvēki, jauna vide. Tu apzināti nemeklē. Atgriežoties atpakaļ, tu atkal atgriezies pie tā visa, lai kā arī nepretotos.