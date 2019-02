Marta mēneša horosksps katrai zīmei

AUNS Marta mēneša sākumā nebūtu vēlams risināt juridiska rakstura jautājumus, uzsākt jaunus projektus. Vēlamāk pabeigt iesāktās lietas un pārliecināties, ka realizētajā nav pieļauta kāda neuzmanības kļūda. Saskarsmē ar sadarbības partneriem, esi piesardzīgāks, dodot jaunus solījumus, nepārvērtē savas iespējas. Marta vidus ir piemērots zināšanu apguvei, nākotnes plānu ģenerēšanai, kā arī radošajām lietām, ar tūrismu, izklaides biznesu saistītajam. Nav izslēgts, ka aktualizēsies ģimenes dzīve notiekošais, tev vairāk laika nāksies veltīt partnera vajadzību īstenošanai, sarunām ar atvasītēm, citām audzinošām aktivitātēm. Mēneša izskaņā vairāk uzmanības izdosies atlicināt atpūtai, ar ceļojumiem, mīlas priekiem saistītajam. Dodoties uz saviesīgiem pasākumiem, pastiprinātu uzmanību pievērsīsi savam ārējam veidolam, centīsies to visādi pilnveidot, uzlabot.

VĒRSIS Būsi gatavs pierādīt savas patiesās spējas profesionālajos jautājumos. Jo īpaši aktīvi var izrādīties Vērši, kuriem ir savs privātais bizness, kā arī tie kuri nesen uzsāka gaitas jaunā darba vietā. Tavs rosīgums, darba spējas neapšaubāmi būs apsveicamas, tikai pielūko, lai savā rīcībā nekļūsti pārlieku pašaizliedzīgs, tādejādi veicinot iespējas iedzīvoties pārslodzēs. Jo objektīvāk novērtēsi savas patiesos spēkus, zināšanas, jo optimālākus panākumus uzrādīsi! Saskarsmē ar tuviniekiem daudz kas būs atkarīgs no tava garastāvokļa. Ja neļausi darba laikā uzkrātajam stresam izlādēties mājas vidē, tad attiecības ar ģimenes locekļiem būs saskanīgas. Ja vēlies tikt vaļā no ikdienas uztraukumiem, iekšējās spriedzes, vislabāk velti laiku fiziskām aktivitātēm, kā arī ļaujies jogai, meditācijai.

VĒZIS Rezultāti profesionālajā lauciņā var būt tiešā veidā atkarīgi no tavām organizatoriskajām dotībām, prasmes apdomīgi plānot pienākumu izpildi, veikt nepieciešamās pārmaiņas savā darba ikdienā. Pilnīgi iespējams tu nonāksi pie secinājuma, ka tev nepieciešams papildināt savas profesionālās iemaņas, gūt jaunas zināšanas. Jo skaidrāk izkristalizēsi izaugsmei nepieciešamo un sāksi kustēties vajadzīgajā virzienā, jo ātrāk sāksi pamanīt paveiktā augļus. Priekšniecība, manot tavus centienus, arī no savas puses var sniegt zināmu atbalstu, iedrošinājumu. Neskatoties uz spraigo notikumu attīstību darba jomā, nepiemirsti par mājas dzīvi, savām atvasītēm, kurām šomēnes vajadzēs tavu atbalstu, padomu. Centies no sirds izrunāties ar jaunākajiem ģimenes locekļiem, dziļāk izprast viņu dzīvē notiekošo.