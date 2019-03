Preiļu novadā ievieš 40 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimeņu skolēniem

Saistošie noteikumi papildināti ar sadaļu "Pabalsts mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenes skolēnam", kas nosaka, ka daudzbērnu ģimenei, kura pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Preiļu novadā un kuras bērns apmeklē kādu no Preiļu novada izglītības iestādēm, ir tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Paredzētais pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs vienam skolēnam tiek noteikts 40 eiro gadā. Lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā jāiesniedz iesniegums, norādot bērna datus un izglītības iestādi. Ja pilngadību sasniedzis bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ir jāiesniedz arī izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns mācās.

Domā norāda, ka daudzbērnu ģimene, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu mācību līdzekļu iegādei par skolēnu saņem kā trūcīga ģimene. Līdz ar to tā nevar pretendēt uz pabalstu atkārtoti.

Līdz šim daudzbērnu ģimenes Preiļu novadā saņēma 50% atlaidi no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē un 50% atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Pašlaik Preiļu novadā vērojams būtisks daudzbērnu ģimeņu skaita pieaugums. Ja 2012.gadā atlaidi no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē bija saņēmuši 30 bērni no 27 daudzbērnu ģimenēm, tad uz 2019.gada janvāri minēto pabalstu saņem 83 bērni no 61 ģimenes.