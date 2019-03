Ārsts: Ne vienmēr vemšana un diareja nāk organismam par sliktu...

Ģimenes ārsts Alberto Sadu norāda, ka tiem, kuri saslimst vienu divas reizes gadā, nevajadzētu satraukties par savu veselības stāvokli, jo šāds slimošanas biežums uzskatāms par normu. Taču tiem, kuri periodiski slimo trīs un vairāk reizes gadā, vajadzētu nopietni pievērsties veselības profilaksei un kopā ar ārstu atrast risinājumu, kā to uzlabot, piemēram, ievērojot veselīgāku dzīvesveidu.

Četri no desmit iedzīvotājiem (38 %) uzskata, ka viņiem ir laba veselība. Biežāk savu veselību kā labu vērtē vīrieši (64 %), tikmēr tikai 56 % sieviešu domā, ka viņām ir laba veselība.

Vīriešu vidū arī vairāk ir to, kas norādījuši, ka nemēdz slimot – teju trešdaļa (26 %), kamēr sieviešu vidū slimot vispār nemēdz 16 %. Tomēr eksperti nav pārliecināti, ka vīrieši tiešām slimo mazāk, un skaidro, ka šādi rezultāti varētu būt saistīti ar to, ka sievietes rūpīgāk attiecas pret savu veselību, kamēr vīrieši tendēti retāk vērsties pie ārstiem un nelabprāt atzīt, ka ir saslimuši. Ģimenes ārsts norāda: “Vīriešiem ir raksturīgi neatzīt to, ka piemeklējusi sliktāka pašsajūta, tādēļ viņu skatījumā personīgā veselība var tikt novērtēta labāk nekā sieviešu skatījumā.