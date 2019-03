Kanādas valdība korupcijas lietas dēļ zaudē vēl vienu ministri

Trudo valdības ietekmīgākā sieviete Valsts Kases prezidente Džeina Filpota paziņoja, ka atkāpjas no amata, jo ilgāk nespēj aizstāvēt to, kā valdība risinājusi "SNC-Lavalin" korupcijas lietu.

Monreālā bāzētā kompānija "SNC-Lavalin", kas piedāvā inženiertehniskos, sagādes un celtniecības pakalpojumus dažādos rūpniecības sektoros, 2015.gadā tika apsūdzēta korupcijā par amatpersonu piekukuļošanu Lībijā laikā no 2001.gada līdz 2011.gadam, kad tur pie varas atradās Muamara Kadafi režīms.

Vilsone-Reibolda no 2015.gada līdz šā gada janvārim ieņēma Kanādas tieslietu ministres un ģenerālprokurores amatu. Janvārī viņa tika atcelta no šī amata un iecelta par veterānu lietu ministri, bet pagājušajā mēnesī paziņoja, ka "ar smagu sirdi" aiziet no valdības.