Bugatti prezentē auto, kas maksā €11 miljonus. Bez nodokļiem

La Voiture Noire ir Žana Bugati dizainētā Type 57 SC Atlantic mūsdienu interpretācija. Mašīnas veidolā gan nepārprotami saskatāma līdzība ar modeli Chiron un no tā atvasināto Divo, taču virkne stila elementu ir unikāli un daži no tiem ir atsauce uz klasisko, par vienu no visu laiku skaistākajiem auto dēvēto Type 57 SC Atlantic.