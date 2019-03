Matīsa un Ušakova viedokļi "sadūrušies" sarunās par optimizācijas pasākumiem "Rīgas satiksmē"

"Nav jau svarīga tikai nauda! Nevienprātība bija par šiem optimizācijas pasākumiem un to ieviešanas termiņiem, jo īpaši saistībā ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi" un "Rīgas karti", kad un kā to darām, kādā veidā, kad samazinām maršrutus, palielinām cenu. Arī apstiprinātajā budžetā šo pasākumu efekts tika ierēķināts no 1.aprīļa, bet kapitāldaļu turētājam nebija apņemšanās to izdarīt ātri un izšķirīgi," apgalvo Matīss.