Kāpēc Latvijā noziedznieku vaina bieži netiek pierādīta? Saruna ar Jāni Bordānu

Pareizi būtu pilnībā uzņemties šo kā savu galveno prioritāti. Man nav bijusi pārliecība, ka visas šīs personas to ir uztvērušas kā galveno prioritāti. Šajā gadījumā, kad ir bijis jautājums par Latvijas Bankas prezidenta aizturēšanu, atstādināšanu no amata un pēc tam par tiesas procesu par to, tad tai ir jābūt vismaz ģenerālprokurora un tieslietu ministra ikdienas galvenajai rūpei. Tas, ka darbinieki nav kaut ko izpildījuši, tai ir jābūt viņu atbildībai.