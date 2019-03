Pasaulē dārgākā jaunā auto pircējs savu spēkratu dabūs tikai pēc divarpus gadiem

Jau ziņojām, ka Ženēvas motoršovā Bugatti parādīja automobili La Voiture Noire, kas ir veltījums par vienu no visu laiku skaistākajiem auto uzskatītajam trīsdesmito gadu Bugatti Type 57 SC Atlantic.

Jaunā automobiļa izskatā ir ne viena vien atsauce uz eleganto pirmskara automobili. Viena no visvieglāk atpazīstamajām ir centrālā "spura", kas stiepjas pāri automobiļa virsbūvei no priekšējā režģa līdz antispārnam aizmugurē. Tāpat mūsdienu automobilim ir vidū iebūvētā motora pārsegs, kas stilistiski atgādina Type 57 SC Atlantic dalīto aizmugurējo stiklu, kā arī "dziļi" melns virsbūves krāsojums kā kādam zudušam Type 57 SC Atlantic eksemplāram. Automobiļa krāsojums arīdzan iekodēts nosaukumā La Voiture Noire, jo tulkojumā no franču valodas tas nozīmē "melns automobilis".