WD-40 palīdz "ievasarot" ziemas diskus

Ja ziemas riepas kopā ar diskiem glabājas riepu servisā, to tīrība un stāvoklis paliek servisa darbinieku ziņā. Taču ne mazums autoīpašnieku izvēlas uzglabāt nesezonas riepu un disku komplektus mājās. Tā ir iespēja pašiem notīrīt to no ziemas putekļiem, sāls un uzglabāt atbilstoši ražotāja prasībām. Riepas var uzglabāt gan uz diskiem, gan atsevišķi (atšķiras vien novietojums - stāvus līdzās vai citu uz citas), taču jebkurā gadījumā diskiem nekaitēs neliela iekonservēšana. Visērtāk un lētāk to paveikt ar universālo eļļošanas līdzekli WD-40, kurš pasargās vieglmetāla diskus no korozijas un skrāpējumiem. Ja nav vēlmes un iespējas apstrādāt visu disku, ar WD-40 vajadzētu vismaz izpūst skrūvju vietas un centru. Tas atvieglos riteņu montāžu rudenī un pasargās skrūvju sēžas.