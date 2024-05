Noskaties Kāpēc novārtā atstāts Rīgā vienīgais daudzstāvu stāvparks?

Boriss norādīja: "Stāvvieta no sākuma bija paredzēta, lai izmantotu "Park&Ride" sistēmu. Tātad, iebraucot stāvvietā un novietojot savu automašīnu, pēc tam vēl izmantojot divus braucienus sabiedriskajā transportā, varēja stāvvietu izmantot ar 100% atlaidi. Tātad - bez maksas. Tas bija domāts, lai atslogotu Rīgas centru no mašīnām. No 1. maija tas viss tiek anulēts. Cik tad tas bija lietderīgi?"