TVNET tests: Kia Sportage 2.0 CRDi Mild Hybrid

Dārgākā Sportage spēka iekārtas salikumā svarīgākās sastāvdaļas ir "maigais hibrīds" un astoņātrumu "automāts", jo dīzeļdzinēju ar šādu jaudu Kia pazina arī agrāk. Ieguvumi no šādiem pilnveidojumiem atkarīgi no tā, ko sagaidāt no ierīces ar nosaukumu Mild Hybrid. Faktiski tas ir tas pats starteris/ģenerators, taču ar tam pieslēgtu, nelielu, bagāžniekā paslēptu gaitas akumulatoru. No bremzēšanas un ripošanas no kalna uzkrātās enerģijas nepietiek braukšanai ar tīru elektrību, taču ir gana, lai samazinātu momentāno degvielas patēriņu izkustoties un citās enerģētiski neizdevīgās epizodēs.