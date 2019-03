"Coca-Cola" ik gadu saražo trīs miljonus tonnu plastmasas iepakojumu

Pirmais "Global Commitment" jeb "globālās apņemšanās" ziņojums aicina publicēt konkrētu informāciju par to, cik daudz plastmasas atkritumu saražo lielie uzņēmumi, un pieprasīt to apjoma samazināšanu.

31 globāla mēroga kompānija pētījuma autoriem atklāja, cik daudz plastmasas tie izmanto produktu iepakošanai. To vidū bija "The Coca-Cola Company", "Carrefour", "Colgate Palmolive", "MARS Incorporated", "Nestle", "SC Johnson" un "Unilever".

"The Coca-Cola Company" gadā saražo apmēram 108 miljardus plastmasas pudeļu - vairāk nekā piektdaļu no 500 miljardiem visā pasaulē saražoto plastmasas pudeļu daudzuma, ziņo "The Guardian".