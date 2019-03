“Ķeksītis aizejošā prezidenta dienasgrāmatā”. Politologi skeptiski par Vējoņa “nepilsoņu bērnu” iniciatīvu

Politologs uzskata, ka prezidenta iniciatīva ir mākslīga jautājuma iekustināšana, kas realitātē neko neietekmē, jo attiecas uz kādiem 0,02% gadījumu. Faktiski jau šobrīd bērns piedzimstot iegūst Latvijas pilsonību, ja vecāki to vēlas un apliecina, aizpildot veidlapu. “Pat ja vecāki neatzīmē, ka vēlas pilsonību, bērnam ir tiesības kļūt par pilsoni, kad viņš dodas saņemt pasi.”

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," pērn minēja prezidents.