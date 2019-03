"Jaunā saskaņa" iesniegusi sarakstu EP vēlēšanām

Vaicāta, vai šādā veidā vēlētāji varētu tikt maldināti par to, kuru politisko spēku izvēlēties, Bērziņa atkārtoti norādīja, ka CVK nav īstā iestāde, kas to vērtē, ņemot vērā, ka partiju oficiāli ir reģistrējis UR. Topošā CVK vadītāja norādīja, ka iepriekš ir bijuši līdzīgi precedenti, piemēram, savulaik vēlēšanām esot reģistrēta Latviešu Zemnieku savienība, kurai ir līdzīgs nosaukums Latvijas Zemnieku savienība.

CVK EP vēlēšanām izveidotajā mājaslapā publicētā informācija liecina, ka no "Jaunās Saskaņas" (JS) kandidē arī AS "DC Holding" valdes loceklis Andrejs Ņilovs, pensionāri Igors Glazunovs un Jānis Orinskis, SIA "We Got Solution" valdes loceklis Oļegs Vasiļonoks, biedrības "Varu Latvijas tautai" valdes loceklis Artūrs Malta un SIA "Rituālo pakalpojumu kremācijas centrs "Rantans"" valdes loceklis Konstantīns Žiharevs.